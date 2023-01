Erste Schätzungen: SSAB Svenskt Stal AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SSAB Svenskt Stal AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.01.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,22 SEK. Im Vorjahresquartal waren 5,30 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,67 Prozent auf 28,34 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte SSAB Svenskt Stal AB noch 27,34 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,98 SEK im Vergleich zu 14,24 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 126,87 Milliarden SEK, gegenüber 95,89 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at