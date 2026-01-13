SSAB Svenskt Stal AB Aktie
Erste Schätzungen: SSAB Svenskt Stal AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SSAB Svenskt Stal AB öffnet voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,492 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,480 SEK je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 22,51 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 4,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SSAB Svenskt Stal AB einen Umsatz von 23,62 Milliarden SEK eingefahren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,92 SEK, gegenüber 6,54 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 96,91 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 103,45 Milliarden SEK generiert wurden.
