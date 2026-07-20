Erste Schätzungen: SSR Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SSR Mining wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,725 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

SSR Mining soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 512,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD, gegenüber 1,85 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,63 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at