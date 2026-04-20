SSR Mining Aktie

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WKN DE: A2QDCL / ISIN: AU0000091407

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SSR Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SSR Mining stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,11 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SSR Mining ein EPS von 0,450 AUD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 55,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 784,9 Millionen AUD gegenüber 504,4 Millionen AUD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,78 AUD im Vergleich zu 2,87 AUD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,61 Milliarden AUD, gegenüber 2,53 Milliarden AUD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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