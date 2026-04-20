SSR Mining Aktie

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WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SSR Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SSR Mining öffnet voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SSR Mining noch 0,400 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 755,8 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 66,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SSR Mining einen Umsatz von 454,3 Millionen CAD eingefahren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,63 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,58 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,49 Milliarden CAD, gegenüber 2,28 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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