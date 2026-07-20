Erste Schätzungen: SSR Mining stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SSR Mining wird voraussichtlich am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 AUD. Im Vorjahresquartal waren 0,660 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 729,4 Millionen AUD aus – eine Steigerung von 15,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SSR Mining einen Umsatz von 632,7 Millionen AUD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,00 AUD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,87 AUD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,37 Milliarden AUD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,53 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at