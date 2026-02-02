Erste Schätzungen: SSR Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SSR Mining lädt voraussichtlich am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,825 AUD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1550,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,050 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll SSR Mining 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 654,0 Millionen AUD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SSR Mining 495,5 Millionen AUD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 AUD im Vergleich zu -1,960 AUD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden AUD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,51 Milliarden AUD.

Redaktion finanzen.at