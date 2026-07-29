Erste Schätzungen: STAAR Surgical Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

STAAR Surgical Company wird voraussichtlich am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,224 USD aus. Im letzten Jahr hatte STAAR Surgical Company einen Verlust von -0,340 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll STAAR Surgical Company in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 90,6 Millionen USD im Vergleich zu 44,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,714 USD aus. Im Vorjahr waren -1,620 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 334,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 239,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at