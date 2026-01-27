Stag Industrial Aktie
WKN DE: A1C8BH / ISIN: US85254J1025
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Stag Industrial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Stag Industrial wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,224 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stag Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent auf 212,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,04 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 836,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 767,4 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
