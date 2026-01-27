Stag Industrial Aktie

Stag Industrial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C8BH / ISIN: US85254J1025

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Stag Industrial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stag Industrial wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,224 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stag Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent auf 212,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,04 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 836,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 767,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Stag Industrial Inc. 30,71 -0,39% Stag Industrial Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

