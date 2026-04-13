Stag Industrial Aktie

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WKN DE: A1C8BH / ISIN: US85254J1025

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stag Industrial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stag Industrial stellt voraussichtlich am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,227 USD. Dies würde einer Verringerung von 53,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stag Industrial 0,490 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,77 Prozent auf 221,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 904,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 845,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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