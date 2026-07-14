Stag Industrial Aktie

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WKN DE: A1C8BH / ISIN: US85254J1025

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stag Industrial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Stag Industrial wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,270 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,270 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,44 Prozent auf 223,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD aus. Im Vorjahr waren 1,46 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 907,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 845,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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