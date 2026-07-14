Stag Industrial Aktie
WKN DE: A1C8BH / ISIN: US85254J1025
|
14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stag Industrial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Stag Industrial wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,270 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,270 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,44 Prozent auf 223,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD aus. Im Vorjahr waren 1,46 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 907,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 845,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stag Industrial Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Stag Industrial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Stag Industrial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Stag Industrial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Stag Industrial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Stag Industrial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Stag Industrial Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Stag Industrial Inc.
|34,00
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.