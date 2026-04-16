Erste Schätzungen: Stagwell A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stagwell A wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,174 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,09 Prozent auf 717,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Stagwell A noch 651,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,23 Milliarden USD, gegenüber 2,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at