Erste Schätzungen: Stagwell A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stagwell A wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,189 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stagwell A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 754,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 703,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,05 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,20 Milliarden USD, gegenüber 2,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at