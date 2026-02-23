Stagwel a Aktie

WKN DE: A3CWMU / ISIN: US85256A1097

23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stagwell A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stagwell A lässt sich voraussichtlich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stagwell A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,266 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 786,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 814,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 788,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,805 USD, gegenüber 0,020 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,84 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

