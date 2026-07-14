Erste Schätzungen: Standard Chartered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Standard Chartered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,667 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,540 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,62 Milliarden USD für Standard Chartered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,88 Milliarden GBP erzielt wurde.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,48 GBP vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 22,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,65 Milliarden GBP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at