Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Standard Chartered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Standard Chartered lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,604 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,450 GBP je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,63 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 8,19 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie, gegenüber 1,48 GBP je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 21,85 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 30,65 Milliarden GBP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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