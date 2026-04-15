Standard Chartered Aktie

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WKN DE: A2QHQ8 / ISIN: US8532541005

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Standard Chartered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Standard Chartered wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass Standard Chartered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 45,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,63 Milliarden USD gegenüber 10,36 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,76 USD, gegenüber 3,92 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 21,86 Milliarden USD im Vergleich zu 40,49 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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