Erste Schätzungen: Standard Chartered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Standard Chartered wird voraussichtlich am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,33 USD. Dies würde einer Verringerung von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Standard Chartered 1,47 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 47,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,62 Milliarden USD gegenüber 10,65 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,16 Milliarden USD, gegenüber 40,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at