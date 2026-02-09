Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHQ8 / ISIN: US8532541005

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Standard Chartered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Standard Chartered wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Standard Chartered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,758 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 51,42 Prozent auf 4,88 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,44 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 20,91 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 42,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

