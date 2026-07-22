Erste Schätzungen: StandardAero gewährt Anlegern Blick in die Bücher

StandardAero präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,327 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,59 Milliarden USD gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 0,830 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 6,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,06 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at