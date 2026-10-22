Erste Schätzungen: StandardAero stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

StandardAero veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,381 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte StandardAero ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei StandardAero für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,56 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,54 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,830 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 6,45 Milliarden USD, gegenüber 6,06 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at