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WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stanley Black Decker gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Stanley Black Decker wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,55 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,74 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,62 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,65 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,18 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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