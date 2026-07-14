Erste Schätzungen: Stanley Black Decker legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stanley Black Decker wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent auf 3,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,38 USD, gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 15,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,13 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at