Erste Schätzungen: Stanley Black Decker stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stanley Black Decker lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,589 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Stanley Black Decker 0,600 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Stanley Black Decker in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,75 Milliarden USD im Vergleich zu 3,74 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,32 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,65 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,22 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at