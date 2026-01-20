Erste Schätzungen: Stanley Black Decker veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Stanley Black Decker wird voraussichtlich am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,28 USD aus. Im letzten Jahr hatte Stanley Black Decker ebenfalls einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent auf 3,78 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,55 USD im Vergleich zu 1,95 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 15,22 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 15,37 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at