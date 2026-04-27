Erste Schätzungen: Stanley Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stanley Electric wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 73,98 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 13,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 85,55 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,29 Prozent auf 129,27 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 133,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 250,30 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 205,73 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 508,42 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 509,57 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at