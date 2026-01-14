Erste Schätzungen: Stanley Electric zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stanley Electric wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 65,21 JPY. Im Vorjahresquartal waren 48,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 129,40 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 1,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stanley Electric einen Umsatz von 131,91 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 235,99 JPY, gegenüber 205,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 507,02 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 509,57 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at