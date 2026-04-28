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WKN: 813102 / ISIN: CA85472N1096

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stantec legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stantec öffnet voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,29 CAD je Aktie gegenüber 0,880 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stantec in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,92 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,16 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,20 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 7,14 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 8,14 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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