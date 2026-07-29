Stantec Aktie
WKN: 813102 / ISIN: CA85472N1096
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stantec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Stantec stellt voraussichtlich am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 CAD gegenüber 1,19 CAD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,79 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,19 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,20 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,09 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,14 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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