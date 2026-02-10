Erste Schätzungen: Stantec zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stantec wird voraussichtlich am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,22 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 41,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,860 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,65 Milliarden CAD gegenüber 1,96 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,27 CAD je Aktie, gegenüber 3,17 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 6,50 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,50 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at