Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Star Health And Allied Insurance Company wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,77 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Star Health And Allied Insurance Company in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 44,46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 41,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 19,74 INR, gegenüber 9,47 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 216,48 Milliarden INR im Vergleich zu 178,33 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at