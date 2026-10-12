Star Health And Allied Insurance Company Aktie
WKN DE: A3DC48 / ISIN: INE575P01011
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Star Health And Allied Insurance Company wird sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,98 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 435,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,930 INR je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 51,88 Milliarden INR gegenüber 42,65 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,76 INR im Vergleich zu 9,47 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 213,01 Milliarden INR, gegenüber 178,33 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.