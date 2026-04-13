Star Health And Allied Insurance Company Aktie

Star Health And Allied Insurance Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DC48 / ISIN: INE575P01011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company präsentiert Quartalsergebnisse

Star Health And Allied Insurance Company wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,41 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Star Health And Allied Insurance Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 50,02 Prozent auf 59,81 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,98 INR je Aktie, gegenüber 11,01 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 185,14 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 161,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S 480,35 1,20% Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen