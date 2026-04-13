Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company präsentiert Quartalsergebnisse

Star Health And Allied Insurance Company wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,41 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Star Health And Allied Insurance Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 50,02 Prozent auf 59,81 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,98 INR je Aktie, gegenüber 11,01 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 185,14 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 161,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at