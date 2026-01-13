Star Health And Allied Insurance Company Aktie
WKN DE: A3DC48 / ISIN: INE575P01011
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Star Health And Allied Insurance Company wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 2,42 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,66 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,53 Prozent auf 44,59 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Star Health And Allied Insurance Company noch 41,47 Milliarden INR umgesetzt.
Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,19 INR je Aktie, gegenüber 11,01 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 184,28 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 161,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.