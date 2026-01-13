Star Health And Allied Insurance Company Aktie

Star Health And Allied Insurance Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DC48 / ISIN: INE575P01011

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Star Health And Allied Insurance Company wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 2,42 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,66 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,53 Prozent auf 44,59 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Star Health And Allied Insurance Company noch 41,47 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,19 INR je Aktie, gegenüber 11,01 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 184,28 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 161,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S 444,50 -1,77% Star Health And Allied Insurance Company Limited Registered Shs 144A Reg S

