Erste Schätzungen: Starbreeze (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Starbreeze (B) wird sich voraussichtlich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,021 SEK gegenüber -0,020 SEK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Starbreeze (B) mit einem Umsatz von insgesamt 33,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 51,29 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,040 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,250 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 153,4 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 221,0 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at