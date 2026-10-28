Starbreeze AB Aktie
WKN DE: A114UR / ISIN: SE0005992831
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Starbreeze (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Starbreeze (B) wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,014 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,180 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 46,76 Prozent auf 31,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Starbreeze (B) noch 58,4 Millionen SEK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,077 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,250 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 116,1 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 221,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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