Erste Schätzungen: Starbreeze (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Starbreeze (B) wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,014 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,180 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 46,76 Prozent auf 31,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Starbreeze (B) noch 58,4 Millionen SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,077 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,250 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 116,1 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 221,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at