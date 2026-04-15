Erste Schätzungen: StarPower Semiconductor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

StarPower Semiconductor lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,757 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte StarPower Semiconductor 0,350 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll StarPower Semiconductor in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,24 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 976,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,24 CNY, gegenüber 2,12 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,26 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,38 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at