Erste Schätzungen: START TODAY legt Quartalsergebnis vor

START TODAY wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 15,99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 12,79 JPY je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,03 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei START TODAY für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 57,25 Milliarden JPY aus.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 57,94 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 54,11 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 242,23 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 228,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at