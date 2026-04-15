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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: START TODAY stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

START TODAY wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 12,33 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei START TODAY noch ein Gewinn pro Aktie von 10,55 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 56,49 Milliarden JPY gegenüber 52,06 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 54,56 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 50,90 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 228,62 Milliarden JPY, gegenüber 213,13 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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