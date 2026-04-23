Erste Schätzungen: Starwood Property Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Starwood Property Trust stellt voraussichtlich am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,423 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Starwood Property Trust 0,330 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 503,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 20,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Starwood Property Trust einen Umsatz von 418,2 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,80 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,15 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at