Starwood Property Trust Aktie
WKN DE: A0N9JF / ISIN: US85571B1052
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Starwood Property Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Starwood Property Trust stellt voraussichtlich am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,423 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Starwood Property Trust 0,330 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 503,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 20,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Starwood Property Trust einen Umsatz von 418,2 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,80 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,15 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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