Erste Schätzungen: Starwood Property Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Starwood Property Trust öffnet voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,414 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Starwood Property Trust ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Starwood Property Trust im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 506,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,05 Prozent gesteigert.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,69 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,89 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at