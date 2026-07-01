Erste Schätzungen: State Street informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

State Street wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 30,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,84 Milliarden USD gegenüber 5,50 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,75 USD, wohingegen im Vorjahr noch 9,40 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,44 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,60 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at