Erste Schätzungen: State Street präsentiert Quartalsergebnisse

State Street veröffentlicht voraussichtlich am 16.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,75 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte State Street noch 2,46 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 34,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,58 Milliarden USD gegenüber 5,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,05 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 8,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 13,87 Milliarden USD, gegenüber 21,19 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at