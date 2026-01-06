Steel Newco Aktie

WKN DE: A41TV7 / ISIN: US72348N1090

06.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Steel Newco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Steel Newco wird voraussichtlich am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,26 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten eine Verringerung von 29,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 550,0 Millionen USD gegenüber 784,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,42 USD im Vergleich zu 5,96 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,00 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Steel Newco Inc Registered Shs 96,95 1,95% Steel Newco Inc Registered Shs

