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WKN DE: A41TV7 / ISIN: US72348N1090

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06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Steel Newco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Steel Newco wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Steel Newco noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Steel Newco nach den Prognosen von 18 Analysten 1,28 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 54,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 828,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,21 USD, während im vorherigen Jahr noch 8,07 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,04 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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