Steel Newco Aktie

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WKN DE: A41TV7 / ISIN: US72348N1090

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Steel Newco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Steel Newco wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 60,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 745,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,20 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,32 USD, gegenüber 8,07 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 5,02 Milliarden USD im Vergleich zu 3,18 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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