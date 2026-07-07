Erste Schätzungen: Steel Newco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Steel Newco wird voraussichtlich am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,48 USD je Aktie gegenüber 2,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Steel Newco 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,24 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 56,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Steel Newco 793,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,25 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,07 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,04 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at