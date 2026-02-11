Erste Schätzungen: Stella-Jones präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stella-Jones lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,01 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 8,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stella-Jones 0,930 CAD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Stella-Jones in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 757,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 730,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,06 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,66 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3,53 Milliarden CAD, gegenüber 3,47 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

