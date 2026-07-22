Stella-Jones Aktie

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WKN: 891500 / ISIN: CA85853F1053

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stella-Jones präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stella-Jones präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,78 CAD je Aktie gegenüber 1,91 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Stella-Jones nach den Prognosen von 7 Analysten 1,08 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,03 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,69 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,09 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,63 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 3,49 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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