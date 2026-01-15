Stellar Bancorp Aktie
Erste Schätzungen: Stellar Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Stellar Bancorp wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,514 USD je Aktie gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Stellar Bancorp 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 107,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 30,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stellar Bancorp 155,1 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,15 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 422,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 625,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
